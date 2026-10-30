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Kökez'e bordo-mavi halı saha: devlet ve köylü el ele

Kökez köyünde devlet ve halkın ortak yatırımıyla bordo-mavi renkte halı saha açıldı; proje maliyetinin büyük bölümü köylülerce karşılandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kökez'e bordo-mavi halı saha: devlet ve köylü el ele

Kökez'e bordo-mavi halı saha: devlet ve köylü el ele

Aksaray'ın Kökez köyünde, Trabzonspor renkleriyle donatılan yeni halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. Törene Aksaray Valisi Murat Duru ile köy sakinleri katıldı. Tesis, devlet ve vatandaş iş birliğiyle hayata geçirilirken projenin bütçe dağılımı ve tesis özellikleri öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Projenin finansmanı ve destekleri:

Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin tarafından paylaşılan bilgilere göre tesis, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde planlanıp 2026 yılında tamamlandı. Muhtar Derin, tesisin toplam maliyetinin 6.900.000 TL olduğunu; bunun 500.000 TL'sinin İl Özel İdaresi, 1.457.000 TL'sinin Kaymakamlık tarafından karşılandığını, kalan kısmın ise köy, muhtarlık ve yurttaşlar tarafından üstlenildiğini açıkladı.

Tesis özellikleri ve yerel katkı:

Vali Duru açılış konuşmasında devlet-millet iş birliğinin önemine vurgu yaparak projenin sürdürülebilirliğinin korunmasının gerekliliğini belirtti. Muhtarın verdiği teknik detaylara göre saha 1.500 metrekare kapalı alana sahip olup, bünyesinde 60 metrekarelik soyunma odaları ve idari birimler bulunuyor. Vali Duru ayrıca projenin finansmanında köy halkının katkısının büyüklüğüne dikkat çekti; çalışmaların %70'inin köy halkınca, %30'unun ise idare tarafından karşılandığı ifade edildi.

Yerel düzeyde örnek teşkil eden bu tür yatırımlar, hem gençlerin spor yapma imkânlarını artırıyor hem de kamu ile sivil inisiyatifin ortak projeler üretebileceğini gösteriyor. Kökez halkı, açılan tesisle birlikte hem sosyal hem de sportif yaşamda yeni bir alana kavuşmuş oldu.

AKSARAY’IN TRABZONSPOR SEVDALISI KÖKEZ KÖYÜNDE DEVLET VE VATANDAŞ İŞ BİRLİĞİYLE BORDO MAVİ...

AKSARAY’IN TRABZONSPOR SEVDALISI KÖKEZ KÖYÜNDE DEVLET VE VATANDAŞ İŞ BİRLİĞİYLE BORDO MAVİ RENKLERDE HALI SAHA YAPILDI. TESİSİNİN AÇILIŞI AKSARAY VALİSİ MURAT DURU VE KÖY HALKININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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