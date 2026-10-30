Gençlerle birebir: Thomas Reis’in gelişim ve sorumluluk vurgusu

Thomas Reis'in U19 ziyareti:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün U19 takımının antrenmanını ziyaret ederek genç oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi. Ziyarette Reis, takımın altyapı sürecine gösterilen ilginin altını çizdi ve oyuncularla birebir sohbet ederek beklentilerini paylaştı.

Saha deneyimi ve A takım fırsatları:

Reis, bazı genç futbolcuların A takımla antrenmanlara çıktığını ve bir oyuncunun Avrupa maçında forma şansı bulduğunu hatırlatarak üst seviyede çalışmanın önemine dikkat çekti. Mustafa Kuzey Akçay’ın A takımla birlikte yer alması örneğini veren teknik adam, "Bu da bizim ne kadar ilgili olduğumuzu gösteriyor" diyerek altyapıya verilen şansın somut olduğunu vurguladı. Reis, gençlere yönelik mesajında seçim ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirtti: "Umuyorum Kuzey, dakika alan tek kişi olmayacak. Umuyorum hep bu sahada değil, bazen bizimle de olacaksınız. Ama karar sizin olacak, sadece benim değil."

Sağlık, gelişim ve takım içi güven:

Ziyaret sırasında Reis, genç oyunculara sağlıklarına dikkat etmeleri, sürekli gelişim hedeflemeleri ve teknik heyete güvenmeleri gerektiğini söyledi. Teknik direktör ayrıca altyapıdan gelen oyuncuların gelişimini yakından takip edeceğini ifade etti ve antrenmanlardaki disiplini ile birlikte çalışma kültürünü önemsediklerini aktardı.

Ziyaret, teknik heyetle yapılan görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Reis’in bu tür temasları, kulüp içinde altyapı ile A takım arasındaki bağı güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, BORDO-MAVİLİ TAKIMIN U19 EKİBİNİN ANTRENMANINI ZİYARET EDEREK GENÇ FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ.