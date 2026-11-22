Görgü tanıkları ve kamera kayıtları olayı belgeledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında olduğu öne sürülen alacak verecek anlaşmazlığı, dün akşam saat 19.15 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde kavgaya dönüştü. Olayın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, yol kenarında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziki çatışmaya ve silah kullanımına evrildiği görüldü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşlarından alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Güvenlik kameralarında silahın ateşlendiği anlar:

Kayıtlarda taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, bir şüphelinin tabancayla ateş ettiği anların net şekilde görüldüğü belirtildi. Görüntüler, olay anının kronolojisini ve tarafların birbirine yaklaşıp çekiştiği anları belgeleyerek jandarma soruşturmasına delil oluşturuyor. Olay yerindeki görgü tanıkları da kavganın kısa süre içinde tırmandığını aktardı.

Jandarma ekipleri, tabancayla ateş ettiği belirlenen M.Ü. ile olayın gece saatlerinde kullanıldığı değerlendirilen silahı yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin de hastanedeki tedavi ve işlemlerinin ardından gözaltına alındığı; toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor ve ekipler olayla ilgili delilleri toplama ve ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)