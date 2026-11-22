Olayın gelişimi:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, 'konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan E.G. tespit edildi.

Yakalama ve teslim süreci:

Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. Resmi işlemler sonrasında E.G., ceza infaz kurumuna gönderildi.

Ceza ve hukuki durum:

Söz konusu hükümlüye verilen ceza kayıtlarda 7 yıl 2 ay 20 gün hapis olarak yer aldı. Olayla ilgili soruşturmalar ve arama faaliyetleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülmüştür.

KIRIKKALE'DE "KONUTTA BİRDEN FAZLA KİŞİYLE BİRLİKTE YAĞMA" SUÇUNDAN 7 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ (ORTADA) YAKALANDI