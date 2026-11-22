Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bölgesel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Pazartesi için Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini açıkladı. Kurum, uyarının Kırklareli genelinde kuvvetli rüzgâr şeklinde hissedileceğini belirtti.

Beklenen rüzgâr hızı ve zamanlama:

Tahminlere göre 23 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına esecek. Batı Karadeniz'de fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Kırklareli için yayımlanan sarı kodlu uyarıya göre, pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak kuvvetli rüzgârın yer yer saatte 80 ila 90 kilometreye ulaşabileceği; uyarının aynı gün saat 20.00'ye kadar geçerli olacağı bildirildi.

Olası etkiler ve halkın alması gereken önlemler:

Yetkililer, beklenen fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ve soba kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca denizlerde beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve denizcilerin meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA DENİZİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BATI KARADENİZ VE KUZEY EGE'DE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINA İLE KIRKLARELİ GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARIDA BULUNDU.