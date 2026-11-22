Dronla yapılan denetim trafikte ihlalleri gözler önüne serdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde artan kırmızı ışık ihlalleri üzerine polis ekipleri, kavşaklarda güvenliği artırmak amacıyla dron destekli trafik denetimi başlattı. Özellikle İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların ardından uygulama yoğunlaştırıldı.

Denetimin yöntemi:

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kavşakları havadan dronla izleyerek kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit etti. Tespit edilen araçlar, ileride bekleyen kara ekipleri tarafından durdurularak sürücüler hakkında işlem yapıldı. Uygulamada ihlali belgeleyen kayıtlar, polis tarafından delil olarak kullanıldı.

Uygulamanın sonuçları:

Denetimler sonucunda 21 sürücü kırmızı ışık ihlali nedeniyle tespit edildi ve her birine 5 bin TL cezai işlem uygulandı. Toplamda kesilen ceza miktarı 105 bin TL olarak kayda geçti.

Yetkililer, sürücülerin trafik ışıklarına uymamasının hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını hatırlattı. İnegöl polisi, başta İnegöl-Yenişehir yolu olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallerle mücadele etmek için denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

İNEGÖL-YENİŞEHİR YOLUNDA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİ YAPILDI