Alanya'da yol verme tartışması ölümle sonuçlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam yaşanan tartışma sonucu, Türkçe öğretmeni Yasin Demir bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesinde, dün saat 20.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan motosikletle kısa yoldan karşıya geçmek isteyen iki kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Demir, karın ile boyun bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların motosikletle uzaklaştığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliler Hamit Ö. (24) ve K.G. (20) saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde, şüphelilerin motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, çıkan tartışmanın kavgaya döndüğünü söyledikleri öğrenildi. Her iki şüphelinin üniversite öğrencisi olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik tarafından Hamit Ö. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmenin kimliği ve cenaze bilgileri:

Hayatını kaybeden Yasin Demir'in Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Demir'in cenazesinin memleketi Erzincan'a götürüleceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI (ARŞİV)