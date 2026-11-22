Başkan Aras’ın ziyaretinin ayrıntıları:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay Emrah Kuran’ın şehadetinin birinci yılında Milas’ın Ekinambarı Mahallesinde düzenlenen mevlit programına katıldı ve şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette Aras, şehit ailesi ve hemşehrilerle bir araya gelerek hüzünlü anlarda yakınlara destek verdi. Mevlit programı sonrası gerçekleştirilen ziyaret, hem anma hem de ailenin acısını paylaşma amacı taşıdı.

Aras’ın sözleri ve vurguladığı mesajlar:

Aras, taziye sırasında duygularını şöyle dile getirdi: "Bazı acılar vardır, üzerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi yüreğimizde kalır. Milas Ekinambarı’nın yiğit evladı, kahraman şehidimiz Hava Astsubay Emrah Kuran’ın şehadetinin birinci yılında düzenlenen mevlidinde, kıymetli ailesinin ve hemşehrilerimizin acısını bir kez daha paylaştık."

Başkan Aras, şehit ailelerine ilişkin olarak "Şehit aileleri, şehitlerin geride bıraktığı en kıymetli emanetlerdir" ifadesini kullanarak toplumun bu emanetlere sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Toplumsal birlik ve anma:

Aras, ziyaretini şu sözlerle tamamladı: "Onların acısı bizim acımız, hatıraları hepimizin ortak değeridir. Emrah’ımızı unutmadık, unutmayacağız. Kahraman şehidimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailesine bir kez daha sabır diliyorum." Ziyaret, şehidin anısını yaşatma ve aileye destek olma bağlamında kent yönetiminin desteğini vurguladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞEN C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN HAVA ASTSUBAY EMRAH KURAN’IN ŞEHADETİNİN BİRİNCİ YILINDA AİLESİNİ ZİYARET EDEREK ACILARINI PAYLAŞTI.