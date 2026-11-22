Mut ilçesinde kavşakta meydana gelen çarpışmada bir kişi ağır yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde, Mut-Karaman kara yolu Mut-Ermenek Hastane kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Z.F. idaresindeki 33 BDZ 535 plakalı otomobil ile O.E. idaresindeki 42 NG 898 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kazada araçta sıkışan şahıs için itfaiye ekipleri çağrıldı ve mahsur kalan yolcu, belirtilen kimlikle S.S. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi sonrası yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve yaralının durumu:

Yetkililer, kazada yaralanan kişinin ağır yaralı olduğunu bildirdi. S.S. tedavi altına alınmak üzere Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışmaları ile trafik akışını düzenleme işlemleri yürütüldü.

MUT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇTA SIKIŞAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. KAZADA BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTIĞI İÇİN OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ.