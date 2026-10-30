Alanya'da balkona çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilerek indirildi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi üzerindeki 200 daireli site inşaatında saat 10.00 sıralarında bir işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle binanın balkonuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak ekipler hava yatağı açtı ve olay yerinde tedbir aldı.

İkna süreci ve müdahale:

Balkonda bulunan işçi, olay yerine gelen ekiplerin ve mesai arkadaşlarının çabasıyla ikna edildi. Arkadaşının konuşmaları sonucu şahıs bulunduğu yerden indirilirken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Olay sırasında can güvenliğini ön planda tutacak şekilde tedbirler uygulandı.

Firma açıklaması ve soruşturma:

İnşaat firması yetkilileri, olayın mekanik işçilik