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Alanya'da balkona çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilerek indirildi

Alanya'da parasını alamadığını iddia eden inşaat işçisi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin önlem aldığı sırada arkadaşı tarafından ikna edilip balkondan indirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da balkona çıkan işçi, arkadaşı tarafından ikna edilerek indirildi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi üzerindeki 200 daireli site inşaatında saat 10.00 sıralarında bir işçi, parasını alamadığı gerekçesiyle binanın balkonuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak ekipler hava yatağı açtı ve olay yerinde tedbir aldı.

İkna süreci ve müdahale:

Balkonda bulunan işçi, olay yerine gelen ekiplerin ve mesai arkadaşlarının çabasıyla ikna edildi. Arkadaşının konuşmaları sonucu şahıs bulunduğu yerden indirilirken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Olay sırasında can güvenliğini ön planda tutacak şekilde tedbirler uygulandı.

Firma açıklaması ve soruşturma:

İnşaat firması yetkilileri, olayın mekanik işçilik

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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