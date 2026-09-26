Alanya'da çatı katı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve olay yeri koordinasyonu:

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri muhtemel dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bulundu.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasarın boyutunun netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN EN ÜST KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.