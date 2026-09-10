Alanya'da cazın 20 yıllık ritmi: Kızılkule ve Alanya Kalesi sahnelerinde uluslararası isimler

20. Alanya Uluslararası Caz Festivali başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 20. kez gerçekleştirilecek Alanya Uluslararası Caz Festivali için basın toplantısı yapıldı. Festival, 12, 17, 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde Selçuklu mirası Kızılkule ile Alanya Kalesi'nin atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. Organizasyonun açılışını yapan yetkililer, etkinliğin hem kent tanıtımı hem de kültürel yaşam için önemine vurgu yaptı.

Organizasyonun hedefi ve destekleri:

ALTAV Başkanı ve Festival Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın toplantıda, geçmiş yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle bir ara verildiğini hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl yangınlar dolayısıyla festivalimizi ertelemiştik" ifadelerini kullandı. Açıkalın, bu yıl 20. kez düzenlenen festivalin ücretsiz olduğunu belirtti ve "Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından biri" ifadesini kullandı. Açıkalın, organizasyonda ülke genelinden basın mensuplarının da yer alacağını ve Dizdaroğlu ailesine mekan desteği için teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ayrıca Festival kapsamında Alanya tanıtımına katkı sağlayacak iş birliklerinin sürdüğünü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen görüşmelerin desteğe dönüştüğünü açıkladı.

Yerel kültür, sanat ve program detayları:

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, konuşmasında Alanya’nın yerel değerlerini ön plana çıkarma çabalarını aktardı. Koçak, Alanya’ya özgü geleneksel kumaş ve ipek gömlek çalışmalarından bahsetti ve Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde kurulan atölye çalışmalarına değindi. Bu çalışmaların, kentin hem yerel kimliğini hem de festivalin kültürel bağlamını güçlendireceği belirtildi.

Festivalin onur konuğu İzzet Öz ise programı basın mensuplarıyla paylaştı ve etkinliğe katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Öz, festival kapsamında sunacağı 20 imzalı taş plak sergisini de tanıttı ve Alanya halkı ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivalin önemine dair yaptığı konuşmada geçmiş yıl yaşanan zorluklara değindi: "Geçtiğimiz yıl hepimiz için zor bir dönemdi. Orman yangınları nedeniyle festivalimizi gerçekleştiremedik" dedi. Başkan Özçelik, festivalin yeniden Kızılkule önünde başlayacağını, kentin kültür, sanat ve sporla anıldığını vurguladı ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Özçelik ayrıca programda Grammy ödüllü 2 sanatçının sahne alacağını, uluslararası düzeyde tanınan isimlerin festivale katılacağını söyledi ve etkinliğin Alanya’nın hem yurt içi hem de uluslararası tanıtımına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Programın organizasyonunda 18 yıldır emek verenlere de teşekkür etti.

açılış konseri ve program vurgusu:

Festivalin açılışı, 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Türk cazının usta ismi Kerem Görsev Trio ile yapılacak. Açılış konseri, Alanya Kalesi'nin İç Kale Seyir Terası'nda gerçekleşecek ve basın toplantısında bu performansın aynı zamanda tarihi bir ilke tanıklık edeceği duyuruldu.

Basın toplantısı, festivalin hem yerel kültürü canlandırma hem de uluslararası caz sahnelerinden ustaları Alanya’da bir araya getirme hedefini net biçimde ortaya koydu. Yetkililer, kent sakinleri ve ziyaretçileri etkinliğe davet ederken, programın detaylarının takip edileceğini belirtti. Başkan Özçelik program sonunda festivalin onur konuğu İzzet Öz’e plaket takdim etti.

ALANYA BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 20. KEZ DÜZENLENEN ALANYA ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİNİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK, TÜM MÜZİKSEVERLERİ FESTİVALE DAVET ETTİ.