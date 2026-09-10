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Sarıgöl'ün geçmişi SADER'in sergisiyle canlandı

Sarıgöl'de SADER, 18. Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında Terzi Ali Sokak ve Etnografya Müzesi'nde binlerce fotoğrafla nostalji sergisini açtı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sarıgöl'ün geçmişi SADER'in sergisiyle canlandı

SADER kapılarını açtı: geçmişe yolculuk başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER), 18. Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında hazırladığı sergi ve müzeyle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Etnografya müzesi ve fotoğraf sergisi:

Etnografya Müzesi ile Terzi Ali Sokak’ta düzenlenen sergide, ilçede eskiden kullanılan eşyalar, tarihi objeler ve binlerce fotoğraf tablosu yer alıyor. SADER, bu malzemeleri koruma altına alarak ziyaretçilere nostaljik anlar sunuyor.

Ziyaret saatleri ve derneğin amacı:

Sergi, festival süresince sabah saatlerinden gece 24.00'e kadar halkın ziyaretine açık olacak. Etkinlik, hem bölgenin kültürel belleğini canlı tutmayı hem de gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Salih Yapıcı ise derneğin misyonunu şöyle özetledi: "SADER olarak ilçemizin kültürel değerlerine sahip çıkarak bunları gelecek kuşaklara taşımak istiyoruz. Halen evlerde eskiden kullanılan nostaljik eşyalar var. Vatandaşlarımız bu eşyaları gönüllü olarak bizlere teslim ediyorlar, biz de dernek olarak muhafaza edip gelecek kuşaklara aktarıyoruz".

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ (SADER), 18. SULTANİYE ÜZÜM FESTİVALİ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI BİNLERCE FOTOĞRAFLIK NOSTALJİ SERGİSİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ İLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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