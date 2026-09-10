Pehlivanköy'de römorklar, lunapark ve 116 yıllık anılar: Pavli panayırı başladı

Törenle açılış:

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına dayanan ve bu yıl 116. kez düzenlenen Pavli Panayırı, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Türbe, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından protokol ve ziyaretçiler panayır alanını gezerek esnafla sohbet etti ve stantları inceledi.

Asırlık atmosfer ve stantlar:

Osmanlı dönemine kadar uzandığına inanılan ve halk arasında Sultan II. Abdülhamid döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan Pavli Panayırı, bölgenin kültürel hafızasında önemli bir yer tutuyor. Panayır alanında lunapark oyuncaklarından yiyecek-içecek stantlarına, giyim ve hediyelik eşya tezgâhlarından çeşitli ürünlerin satışına kadar geniş bir yelpaze yer aldı. Özellikle lunapark alanı çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü; stantlar ve sokak satıcıları panayırın kendine has atmosferini tamamladı.

Römork konaklaması ve ziyaretçi yoğunluğu:

Pavli Panayırı’nın dikkat çeken geleneklerinden biri, traktör römorklarına yapılan konaklamalar oldu. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden gelen bazı vatandaşlar traktörlerinin arkasındaki römorkları dört günlüğüne adeta birer otele çevirerek yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiriyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar, panayırın görsel ögelerinden biri haline geldi ve yıllardır değişmeyen bir geleneği temsil ediyor.

Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği panayır, ilçe merkezinde ekonomik ve sosyal hareketlilik yaratıyor. Ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor; esnaf da özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi bekliyor. Asırlık geleneğin yaşatıldığı 116. Pavli Panayırı, dört gün boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

KIRKLARELİ’NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE, GEÇMİŞİ 1910 YILINA UZANAN VE BU YIL 116’NCISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHİ PAVLİ PANAYIRI, DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYAN ASIRLIK PANAYIR, İLK GÜNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.