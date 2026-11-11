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Eş zamanlı 11 il operasyonu: Gaziantep merkezli silah ticaretine 17 gözaltı

Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca, 112 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi; 17 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eş zamanlı 11 il operasyonu: Gaziantep merkezli silah ticaretine 17 gözaltı

operasyonun kapsamı:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Gaziantep merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, şüpheli adreslerde yapılan aramalarla yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçen malzemeler delil niteliğinde kayıt altına alındı.

gözaltı ve soruşturma süreci:

Olayla bağlantılı olarak toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerle ilgili olarak savcılık talimatıyla yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP MERKEZLİ 11 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ, 17 ŞÜPHELİ...

GAZİANTEP MERKEZLİ 11 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ, 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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