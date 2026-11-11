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dizi setine girmeye çalışan grup çalışanları tehdit etti, 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Beykoz'da bir dizi setine girip üretim ekibini tehdit ederek para ve araç talep eden 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

dizi setine girmeye çalışan grup çalışanları tehdit etti, 4 şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, İstanbul Beykoz’da gerçekleşti. İddiaya göre, ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin setine gelen bir grup, kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıttı ve geldikleri araçla set alanına girmeye çalıştı. İçeri alınmayınca şüpheliler, set çalışanlarını tehdit ederek para ve araç talep etti.

Set ekibi durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik ve çekim sorumluları şüphelileri setten uzaklaştırmaya çalışırken tehditlerin sürmesi üzerine olay, emniyete intikal etti.

operasyon ve yakalama:

İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin geldikleri aracın plakası üzerinden kimlik tespitine yöneldi. Yapılan planlı çalışmayla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Emniyet ekipleri, olaya karışanların örgütlü hareket edip etmediği ve talep edilen para ile araçla ilgili bağlantıları derinlemesine araştırıyor. Yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve süreç tamamlandığında ek bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Dizi setini basıp set çalışanlarından para ve araç istediler: 4 şüpheli yakalandı

Dizi setini basıp set çalışanlarından para ve araç istediler: 4 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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