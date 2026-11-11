Siber güvenlik uzmanları Selçuk'ta yetişecek

selçuk üniversitesi siber güvenlik eğitimi için meslek yüksekokulu kurdu

Dijitalleşmenin hız kazandığı ve siber tehditlerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik alanlarda etkisini artırdığı dönemde Selçuk Üniversitesi, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurdu. Adım, üniversitenin eğitim altyapısını geleceğin meslek alanlarından biriyle buluşturma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

altyapı ve yerleşim planı:

Üniversite yönetimi, yüksekokulun fiziki altyapısı için eski TÖMER binasını tahsis etti. Fiziki tesislerin hazırlanması ve akademik kadronun tamamlanmasına yönelik çalışmalar halen sürüyor. Kurumdan yapılan açıklamada, yüksekokulun öğrenciyi kabul etme takviminin resmi planlama çerçevesinde 2027-2028 eğitim öğretim yılı olarak öngörüldüğü belirtildi.

zaman çizelgesi ve hedefler:

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, siber güvenliğin gelecekte daha da önem kazanacağını vurgulayarak meslek yüksekokulunun bu yıl kurulduğunu, altyapı ve kadro tamamlandığında "önümüzdeki yıl" eğitim öğretimine başlamayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, ilk mezunların iki yıl sonra verilmeyi amaçladıklarını ifade ederek sektörün ihtiyaç duyduğu açığı üniversite olarak kapatmayı planladıklarını belirtti.

ulusal raporlarla uyum ve bölgesel etki:

Bu adım, Yükseköğretim Kurulu'nun 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası raporunda ağ ve siber güvenliğin gelecekte önem kazanacak temel beceriler arasında gösterilmesiyle paralellik taşıyor. Konya ve üniversitenin beşeri sermayesi hesaba katılarak atılan adım, bölgedeki teknik eğitim kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra özel ve kamu sektöründe talep gören uzmanların yetişmesine katkı sağlayacak.

Yapılan açıklamalarda, yüksekokulun programlarının şekillendirilmesi, laboratuvar ve uygulama altyapısının kurulması ile akademik kadronun güçlendirilmesine öncelik verildiği; eğitim-iş dünyası iş birlikleri ve staj imkanlarıyla mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ; DİJİTALLEŞMENİN HIZ KAZANDIĞI, SİBER TEHDİTLERİN ULUSAL GÜVENLİKTEN EKONOMİYE KADAR GENİŞ BİR ALANI ETKİLEDİĞİ GÜNÜMÜZDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINA KATKI SUNMAK AMACIYLA SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULUNU KURDU. REKTÖR PROF. DR. HÜSEYİN YILMAZ, 2027-2028 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NDA ÖĞRENCİ KABUL EDİLMESİNİN PLANLANDIĞINI SÖYLEDİ.