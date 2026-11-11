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Suşehri'nde sosyal tesis otoparkında çıkan yangın park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

Suşehri'nde belediyeye ait otoparkta park halindeki 06 GCG 630 plakalı otomobil alev aldı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Suşehri'nde sosyal tesis otoparkında çıkan yangın park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

Suşehri'de sosyal tesis otoparkında çıkan yangın

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, belediyeye ait bir sosyal tesis otoparkında park halindeki otomobilden duman yükseldi. Kısa süre içinde alevlerin sardığı aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, 06 GCG 630 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme:

Ekipler, yangının nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor; olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği belirtildi.

Sivas’ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Sivas’ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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