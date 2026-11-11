Suşehri'nde sosyal tesis otoparkında çıkan yangın park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

Suşehri'de sosyal tesis otoparkında çıkan yangın
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, belediyeye ait bir sosyal tesis otoparkında park halindeki otomobilden duman yükseldi. Kısa süre içinde alevlerin sardığı aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, 06 GCG 630 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme:
Ekipler, yangının nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor; olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği belirtildi.
Sivas’ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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