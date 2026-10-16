Alanya'da otel itişmesi Polonyalı turistin ölümüne yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, iddialara göre otelde konaklayan Polonya uyruklu B.B (54) ile eşi Pierks Tederetroehre Böhme (60) arasında tartışma çıktı. Otel kayıtlarına göre Böhme, alkollü olduğu için odaya çıkmak istemedi; bu sırada eşi B.B, eşini odaya çıkarmak amacıyla itmeye çalıştı.

Kaza anı ve sağlık müdahalesi:

İtişme sırasında düşen 60 yaşındaki Böhme, başının arka kısmını duvara çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan müdahalelere rağmen 60 yaşındaki turist yaşamını yitirdi.

Adli sürecin gelişimi:

Olayın ardından gözaltına alınan B.B, sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan kadın hakkında adli işlem yapıldı ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve işlemleri yürüten birimler çevredeki güvenlik kameraları ile tanık beyanlarını değerlendiriyor.

Yerel yetkililer ve otel yetkilileri olayla ilgili resmi açıklamaları yetkili mercilere yönlendirdi; soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmeler, adli makamların bildirimleri doğrultusunda paylaşılacak.

GÖZALTINA ALINAN B.B SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE ÇIKARILAN KADIN, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.