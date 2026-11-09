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Alanya’da özel bireyler için haftalık binicilik programı

Alanya Belediyesi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ve Alanya Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle her pazartesi düzenlenen binicilik etkinlikleriyle özel bireylerin gelişimi destekleniyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Alanya’da özel bireyler için haftalık binicilik programı

Binicilikle bütüncül destek: etkinliklerin amacı ve düzeni

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi koordinasyonunda, Alanya Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle her pazartesi düzenlenen binicilik etkinlikleri, özel bireylerin sosyal hayata katılımını ve fiziksel gelişimini desteklemek üzere planlanıyor. Program, atlarla kurulan etkileşim üzerinden katılımcıların özgüven, sosyal iletişim ve motor becerilerinde olumlu kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Etkinliklere katılan bireyler, uzman personelin ön değerlendirmesiyle uygun gruplara ayrılıyor; faaliyetler sırasında hem fiziksel hem psikososyal gereksinimler dikkate alınıyor. Belediye tarafından tahsis edilen rampalı araçlarla ücretsiz ulaşım sağlanıyor ve tüm süreç katılımcıların erişilebilirliği gözetilerek organize ediliyor.

Uzman ekip ve beklenen katkılar:

Programda görev alan fizyoterapist Berkay İlhan atın ritmik hareketlerinin denge, koordinasyon ve gövde kontrolünün gelişmesine katkı sunduğunu vurguluyor. Psikolog İrem Gül Sönmez ise hayvanlarla kurulan temasın duygusal rahatlama, sosyal iletişim becerileri ve özgüvende olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Bu profesyoneller eşliğinde yapılan yönlendirmeler, bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanıyor.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak programın amaçlarını açıklarken, "Her bireyin sosyal yaşamda yer alabileceği, kendini ifade edebileceği ve farklı deneyimler yaşayabileceği imkânlar oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve etkinliklerin katılımcılar üzerindeki olumlu yansımalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Katılım bilgileri ve sürdürülebilirlik:

Binicilik etkinlikleri her pazartesi Alanya Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilmeye devam edecek. Etkinliklerin düzenli yapılması, katılımcıların kazanımlarının izlenmesi ve ihtiyaçlara göre programın geliştirilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, erişilebilirlik ve sürekli destekle "engelsiz bir Alanya" hedefine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtiyor.

ALANYA BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİNİCİLİK ETKİNLİKLERİ...

ALANYA BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİNİCİLİK ETKİNLİKLERİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ HER PAZARTESİ GÜNÜ ALANYA ATLI SPOR KULÜBÜ'NDE BULUŞTURUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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