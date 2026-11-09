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Gönüllüler mini Atatürk büstlerini el emeğiyle renklendirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, 10 Kasım anısına mini Atatürk büstlerini boyayarak anıyı el emeğiyle yaşattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gönüllüler mini Atatürk büstlerini el emeğiyle renklendirdi

Atölye ve amacı:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen atölye, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını canlı tutmak ve 10 Kasım’ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla planlandı. Katılımcılar, hazırladıkları el emeği eserlerle saygı ve bağlılıklarını ifade etti.

Gönüllülerin çalışması ve paylaşımı:

Atölyede bir araya gelen gönüllüler, mini Atatürk büstlerini boyayarak ortak bir çalışma yürüttü. Her bir çalışma, katılımcıların özenini ve anma ritüelinin kişisel ifadesini yansıttı.

Bu uygulama, 10 Kasım etkinlikleri içinde anlamlı bir yere sahip oldu; gönüllülerin emeği, anının kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağladı ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasına hizmet etti.

Etkinliğin yeri ve önemi:

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölye, yerel düzeyde gerçekleştirilen anma programları arasında öne çıkan etkinliklerden biri olarak kaydedildi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında yapılan bu tür çalışmalar, toplumsal hatırayı somut objeler aracılığıyla yaşatmayı hedefliyor.

Atölye çalışması, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler arasında yer aldı ve gönüllülerin ortak çabasıyla anıya dair somut izler bıraktı.

ATATÜRK SEVGİSİNİ EL EMEKLERİYLE YAŞATTILAR

ATATÜRK SEVGİSİNİ EL EMEKLERİYLE YAŞATTILAR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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