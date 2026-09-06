Alanya'da yayla yangınları kontrol altına alındı

Alanya'da yangınlar kontrol altına alındı:

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İki Evli ve Gümüşkavak Yaylasında çıkan iki ayrı ziraat yangını, kısmen ormanlık alana sıçradı. Yangınların kontrol altına alındığı ve bölgedeki müdahalelerin tamamlanarak soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Müdahale ve ekip dağılımı:

Yangın söndürme çalışmalarına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile yaklaşık 30 teknik personel ve orman işçisi katıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu yangınlar kontrol altına alınarak soğutma ve gözetim faaliyetleri devam ettirildi.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİ İKİ EVLİ VE GÜMÜŞKAVAK YAYLASI'NDA ÇIKAN, KISMEN ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN İKİ AYRI ZİRAAT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.