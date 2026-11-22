Yenileme çalışmaları ilçenin görünümünü değiştiriyor

Tosya Belediyesi yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla ilçenin çehresini dönüştürmeyi sürdürüyor. Belediye ekipleri hastane bölgesinde aydınlatma direklerinin yenilenmesinin ardından yaya yolu ve kaldırım çalışmalarına başladı. Daha modern, düzenli ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefleyen peyzaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kaldırım, yaya yolu ve sokak düzenlemeleri:

Gerçekleştirilen düzenlemelerle ilçenin farklı bölgelerinde ulaşım ve güvenlik öncelikli olarak ele alınıyor. Cumhuriyet Mahallesi Keskin Sokak ile Dilküşa Mahallesi Uysal Sokak'ta ekipler, yaya ve araç ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu müdahaleler günlük erişimi kolaylaştırırken mahalle dokusunun korunmasına da katkı sağlıyor.

Beşevler bölgesinde kapsamlı yenileme:

Hocaimat Mahallesi Beşevler bölgesinde altyapı, kaldırım, aydınlatma, sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarını kapsayan kapsamlı bir yenileme başlatıldı. Bölgede sıcak asfalt serimine başlanmasıyla Beşevler, tamamlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak yeni bir görünüm kazanacak.

Belediyenin kendi üretim gücü:

Tosya Belediyesi, kum ocağı ve asfalt şantiyesindeki saatte 45 tona varan üretim kapasitesi ile sıcak asfaltını tamamen kendi imkanlarıyla üretiyor. Tesiste üretilen sıcak asfalt, ilçe genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarında kullanılıyor; bu sayede kaynakların verimli değerlendirilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi sağlanıyor.

TOSYA BELEDİYESİ YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI ÇALIŞMALARLA İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.