Dikili açıklarında Sahil Güvenlik lastik botta 30 kişi yakaladı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botta bulunan 30 düzensiz göçmeni tespit ederek karaya çıkardı.

Operasyonun detayları:

Sahil Güvenlik kıyı gözetleme ekipleri, 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında lastik botta bir düzensiz göçmen grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), bölgede tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak içindeki kişileri kontrol altına aldı.

Göçmenlere yönelik işlemler:

Karaya çıkartılan kişiler üzerinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Sağlık ve güvenlik kontrollerinin ardından işlemleri tamamlanan göçmenler, yetkililere teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE HAREKETLİ LASTİK BOTLA İLERLEYEN 30 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.