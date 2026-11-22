Odunpazarı heyeti AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Odunpazarı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ercan Temel ile Arama Kurtarma Ekip Lideri Tanju Zorbek, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyaretin kapsamı:

Görüşme, kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendirme amacıyla gerçekleştirildi. Taraflar, afet yönetimi süreçlerinde koordinasyonun önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Anı fotoğrafı ve değerlendirme:

Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi; yetkililer, iş birliğinin devamına yönelik mutabakat sağlandığını belirtti.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ ERCAN TEMEL (SAĞDA) İLE ARAMA KURTARMA EKİP LİDERİ TANJU ZORBEK (SOLDA), ESKİŞEHİR AFAD'I ZİYARET ETTİ.