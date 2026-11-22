ziyaretin kapsamı:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerine yönelik programlar kapsamında Eskişehir Erzurumlular Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Etkinlik, dernek ve platform temsilcilerinin bir araya geldiği samimi bir ortamda gerçekleşti.

katılımcılar ve eşlik edenler:

Programa İl Başkanı Gürhan Albayrak'a, İl Başkan Yardımcıları Turgay Yıldırım ve Şükrü Akbıyık ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Atıcı eşlik etti. Toplantıda Karadenizliler Platformu üyeleri ve dernek yöneticileri yer aldı.

görüş alışverişi ve gündem:

Albayrak ile beraberindeki heyet, katılımcılarla bir araya gelerek güncel konular üzerinde sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda hemşehri ilişkilerinin güçlendirilmesi ile sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki rolü ele alındı.

Etkinlik, yerel yönetim ile hemşehri dernekleri arasındaki iletişimi pekiştirmeyi amaçlayan programların bir parçası olarak planlandı ve karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerle sonlandı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ESKİŞEHİR ERZURUMLULAR DERNEĞİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMA KATILARAK KARADENİZLİLER PLATFORMU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.