Olayın gelişimi:

Önceki gün İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bir kamyonetin manevra yapması sırasında 'Konuşan Kadınlar' heykeli ve oturma bankına zarar verildi. Çarpma sonucu bank üzerinde hasar oluşurken heykel de kısmen zarar gördü.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucunda kamyonet sürücüsü tespit edilip yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Onarım çalışmaları ve yeniden yerleştirme:

Hasar gören eser, belediye ekipleri tarafından onarım amacıyla yerinden kaldırıldı. Oturma bankı yenileniyor; heykelin onarımının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde tekrar eski yerine konulacağı bildirildi.

Olay, kentsel sanat eserlerinin trafik kazalarına karşı ne denli savunmasız olabildiğini gözler önüne serdi; onarım süreci, eserin korunmasına yönelik uygulamaların önemini yeniden gündeme taşıdı.

ESKİŞEHİR’DE HALKI ‘KALDIRILAN ‘İKİ KADIN HEYKELİN’ TEKRAR YERİNE KONULMASINI İSTİYOR