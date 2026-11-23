Olayın gelişimi:
Önceki gün İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bir kamyonetin manevra yapması sırasında 'Konuşan Kadınlar' heykeli ve oturma bankına zarar verildi. Çarpma sonucu bank üzerinde hasar oluşurken heykel de kısmen zarar gördü.
Polis müdahalesi ve soruşturma:
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucunda kamyonet sürücüsü tespit edilip yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Onarım çalışmaları ve yeniden yerleştirme:
Hasar gören eser, belediye ekipleri tarafından onarım amacıyla yerinden kaldırıldı. Oturma bankı yenileniyor; heykelin onarımının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde tekrar eski yerine konulacağı bildirildi.
Olay, kentsel sanat eserlerinin trafik kazalarına karşı ne denli savunmasız olabildiğini gözler önüne serdi; onarım süreci, eserin korunmasına yönelik uygulamaların önemini yeniden gündeme taşıdı.
ESKİŞEHİR’DE HALKI ‘KALDIRILAN ‘İKİ KADIN HEYKELİN’ TEKRAR YERİNE KONULMASINI İSTİYOR
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!