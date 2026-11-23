kampanya duyurusu:

Yurtiçi Kargo, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim camiasına yönelik yeni bir destek paketini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre uygulama, eğitim hayatına katkı sunmak ve gönderim maliyetlerini azaltmak amacıyla hayata geçirilmiş bulunuyor. Kampanya, bireysel yurt içi gönderilerde doğrudan fiyat avantajı sağlayacak şekilde tasarlandı.

kampanyanın kapsamı:

Yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki tüm öğretmenler ve öğrencilerin bireysel kargo gönderilerinde yüzde 25 oranında indirimden faydalanabileceği belirtildi. İndirim, standart bireysel yurt içi gönderiler için geçerli olup, güncel liste fiyatları üzerinden doğrudan uygulanacak. Eğitim dönemlerinde sıkça yapılan kitap, kırtasiye, ders materyali, teknolojik ekipman ve kişisel eşya gönderimleri bu destek kapsamında ekonomik hale geliyor.

başvuru ve şube işlemleri:

Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir ön başvuru veya kayıt gerekmiyor. Gönderim sırasında Yurtiçi Kargo şubelerine öğretmen kimlik kartı ya da öğrenci belgesi/kimlik kartı ibraz edilmesi yeterli oluyor. Şube personeli kimlik doğrulamasının ardından gönderim için indirim uygulayacak ve işlem anında fiyat avantajı sağlanacak.

hedef kitlesi ve ulaşılabilirlik:

Şirket açıklamasında kampanyanın özellikle ailesinden uzak şehirlerde eğitim gören üniversite öğrencileri ile görev yeri değişen veya memleketiyle bağını sürdüren öğretmenler için önemli bir kolaylık sunduğu vurgulandı. Ayrıca kampanyanın üniversitelerin eğitim kadroları ve tüm öğrencileri kapsadığı, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kimlik ibraz eden herkesin indirim hakkından yararlanabileceği ifade edildi.

uygulama alanı ve iletişim:

Kampanya, Yurtiçi Kargo'nun Türkiye'nin 81 ilindeki tüm birimlerinde geçerli olacak şekilde duyuruldu. Şirket, güçlü dağıtım ağı ve teknolojik altyapısıyla hızlı ve güvenilir teslimat sağlamayı hedeflediğini belirtti. Kampanyanın geçerlilik koşulları, kapsam dışı gönderi türleri ve diğer güncel detaylar için Yurtiçi Kargo'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabileceği bildirildi.

YURTİÇİ KARGO, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMAK, EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNMAK VE EĞİTİM CAMİASININ GÖNDERİM MALİYETLERİNİ HAFİFLETMEK AMACIYLA ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMASINI DUYURDU.