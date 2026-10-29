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Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına kontrollü hazırlıklarla başladı

Alanyaspor, Süper Lig 10. haftada Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanıyor; Joao Pereira yönetiminde antrenmanlar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına kontrollü hazırlıklarla başladı

hazırlık çalışmaları:

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapıldı.

İdman programı kaynakta belirtildiği üzere dinamik ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışmasıyla sürdü ve çift kale maçla sona erdi.

antrenmanın akışı:

Günlük çalışma düzeni ısınma, top kontrolü ve oyun içi uygulamalar üzerine kuruldu. Ekip, antrenmandaki kısa formlar aracılığıyla maç temposunu yakalamayı amaçladı.

ilerleyen program:

Turuncu-yeşilli ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını benzer antrenmanlarla sürdürecek ve maç öncesi çalışmalarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamlayacak.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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