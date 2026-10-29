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Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi

Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde TMS FC'yi penaltı atışlarında 13-12 yenerek Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi

Alanya Belediyespor çeyrek finalde:

Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin temsilcisi TMS FC ile oynadığı son 16 turu mücadelesini penaltı atışları sonucunda 13-12 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynandı.

maçın gelişimi:

Mücadelede normal süre 5-5, uzatma bölümü ise 6-6 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında Alanya Belediyespor'un rakibine karşı elde ettiği 7-6 üstünlük, toplamda 13-12lik skoru getirdi ve turu belirledi.

goller ve öne çıkan isimler:

Alanya Belediyespor'un normal süre ve uzatma bölümündeki gollerini Madsen (2), Felipe (2), Cem Keskin ve Volkan Yeşilırmak kaydetti. Çin temsilcisi TMS FC'nin sayıları ise Antonio (2), Gin (2), Cai Wei Ming ve Liu Hal Ran tarafından atıldı.

Çeyrek finale yükselen Alanya temsilcisi, bir sonraki turda Sunrise Kyiv ile Kosta Rika ekibi CY Limon arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Turnuvada erkekler ve kadınlarda 5 kıtadan 33 ülkenin toplam 48 takımı mücadele ediyor; organizasyon 1 Kasım Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, ÇİN...

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, ÇİN TEMSİLCİSİ TMS FC'Yİ PENALTI ATIŞLARI SONUCUNDA 13-12 MAĞLUP EDEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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