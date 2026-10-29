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Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pedro Mendes, Karaköprü karşısında attığı golden sonra sakatlanan Dimitrious Goutas'ın formasını göstererek jest yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi

Gençlerbirliği-Karaköprü maçında golün ardından gelen jest:

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda sahasında Karaköprü Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği'nde maçın erken dakikalarında sahneye Pedro Mendes çıktı. Sol kanattan geliştirdiği atakta meşin yuvarlağı ağlara gönderen Mendes, gol sevincinde sakatlanan takım arkadaşı Dimitrious Goutas'ı anımsatan bir hareket yaptı ve Goutas'ın formasını tribünlere ve kameralara gösterdi.

gol anı ve jestin görüntüsü:

Maçın ilk dakikasında gelen gol takımın moralini yükseltirken, Mendes'in sevinci sıradan bir kutlamadan öteye geçti. Formanın gösterilmesi hem tribünlerde hem de yayın görüntülerinde dikkat çekti ve maçtaki en konuşulan anlardan biri oldu.

goutas'ın sakatlık durumu:

Daha önce Konyaspor maçının 30. dakikasında sakatlanan Dimitrious Goutas için kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu bildirilmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR’U AĞIRLADIĞI MAÇTA PEDRO MENDES, GOL SEVİNCİNDE...

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR’U AĞIRLADIĞI MAÇTA PEDRO MENDES, GOL SEVİNCİNDE DİMİTRİOUS GOUTAS’IN FORMASINI GÖSTERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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