Sporla lezzetin buluşması: Kayseri Gastronomi Günleri'nde hareket

Spor A.Ş. festivale hareket getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki organizasyonun parçası olarak 4. Kayseri Gastronomi Günlerine spor odaklı bir boyut ekledi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde amaç, kentin köklü mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra ziyaretçilere aktif ve eğlenceli bir deneyim sunmaktı.

Kurulan etkinlik alanları:

Festival alanında Spor A.Ş. tarafından kurulan düzenlemeler, ziyaretçilerin aktif katılımını hedefledi. Etkinliklerde 9 adet ahşap oyun alanı, 4 adet şişme oyun alanı ve 1 adet voleybol alanı yer aldı. Bu düzenlemeler, farklı yaş gruplarından katılımcıların sporla buluşmasına olanak sağladı ve alanın görsel dinamizmini artırdı.

Sürpriz karşılaşmalar ve festival dinamizmi:

Gastronomi lezzetlerini keşfetmek için alana gelen ziyaretçiler, beklenmedik basketbol ve futbol etkinlikleriyle karşılaştı. Bu sürpriz karşılaşmalar, etkinliklere eğlenceli anlar eklerken yoğun katılımla hafızalarda yer edecek görüntüler oluşmasına neden oldu. Spor A.Ş.'nin dört gün süresince sunduğu aktiviteler, festival atmosferini hem hareketlendirdi hem de katılımcılar arasında etkileşimi artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeyi ve vatandaşların aktif yaşam kültürünü desteklemeyi sürdürüyor. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri hedefi doğrultusunda Spor A.Ş.'nin farklı organizasyonlara taşıdığı spor odaklı uygulamalar, gastronomi kültürü ile sportif faaliyetleri aynı atmosferde buluşturarak ziyaretçilere sadece lezzet değil, hareket ve eğlence odaklı bir deneyim sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş., BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞU OYUN VE SPOR ALANLARIYLA FESTİVAL COŞKUSUNA HAREKET KATTI.