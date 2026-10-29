Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,5842 +0,01%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,57 -0,38%
EUR/USD 1,1133 -0,21%
Brent Petrol 109,73 -1,71%
--°

Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı; ekip saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

Hazırlık çalışması tamamlandı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi son çalışmayı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Oyuncular daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen 10'a 2 pas çalışması ile pas ve hareketlilik üzerinde yoğunlaştı. Seans, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

Yolculuk planı:

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından hazırlıkları noktaladı ve saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek. Kulüp, maç öncesi programını planlandığı şekilde tamamladı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK cumhuriyet coşkusuyla Erzurumspor sınavına hazırlandı
images

Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi
images

Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi
images

Sporla lezzetin buluşması: Kayseri Gastronomi Günleri'nde hareket

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek