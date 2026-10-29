Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

Hazırlık çalışması tamamlandı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi son çalışmayı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Oyuncular daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen 10'a 2 pas çalışması ile pas ve hareketlilik üzerinde yoğunlaştı. Seans, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

Yolculuk planı:

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından hazırlıkları noktaladı ve saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek. Kulüp, maç öncesi programını planlandığı şekilde tamamladı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.