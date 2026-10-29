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Ömerli Barajı'nda oltalar en büyük sazanı yakalamak için yarıştı

Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin düzenlediği geleneksel sazan yarışında balıkçılar en büyük sazan için kıyasıya yarıştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Ömerli Barajı'nda oltalar en büyük sazanı yakalamak için yarıştı

Ömerli Barajı'nda yarış coşkusu

25-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen geleneksel sazan yakalama yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarış boyunca kıyı boyunca renkli anlar yaşandı; bazı katılımcılar büyük sazan yakalamanın sevincini oyunlarla kutladı.

Oltalarına takılan balıkları kıyıya çekme anları, yarışmacılar arasında kısa süreli rekabetlerin yaşanmasına neden oldu. Etkinlikte iddialı sözler de duyuldu; bir yarışmacı "Bu yarışmanın birincisi ben olacağım" diyerek iddiasını dile getirdi.

ölçüm ve balıkların iadesi:

Yarışma boyunca yakalanan sazanlar ölçüm ve değerlendirmelere tabi tutuldu. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm balıklar titizlikle tekrar baraja geri bırakıldı, böylece sportif olta balıkçılığı uygulamalarına uygun hareket edildi.

görüntüler ve etkinlik atmosferi:

Katılımcıların heyecanlı anları ve kutlamaları dron ile havadan kaydedildi. Etkinlikte hem rekabet hem de eğlence öne çıktı; organizasyon boyunca kaydedilen görüntüler, yarışın renkli ve dinamik atmosferini yansıttı.

ÖMERLİ BARAJI&#039;NDA DÜZENLENEN GELENEKSEL SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASINDA RENKLİ ANLAR YAŞANDI....

ÖMERLİ BARAJI'NDA DÜZENLENEN GELENEKSEL SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASINDA RENKLİ ANLAR YAŞANDI. İDDİALI AÇIKLAMALARIN YAPILDIĞI YARIŞMADA, TUTULAN BALIKLAR ÖLÇÜMLERİN ARDINDAN BARAJA GERİ BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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