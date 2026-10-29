Turgutlu'da Türkmen Yolu sıcak asfaltla esnafa rahatlık getiriyor

Türkmen Yolu'nda yenileme çalışmaları hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun süredir toz, çökme ve yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle sorun yaşanan Türkmen Yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Altyapı, kaldırım ve bordür çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge sıcak asfalt uygulamasına geçti. Proje ile yolun daha konforlu, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından açıklanan bilgilere göre, güzergâh yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olup yola toplam 3 bin ton sıcak asfalt serilmesi planlanıyor. Belediye ekipleri altyapı yenilemesini tamamladıktan sonra kaldırım ve bordürleri yeniledi; şimdi son aşama olan sıcak asfalt dökümü devam ediyor. Çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor ve işlemlerin önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Dutlulu, çalışmaların mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı toz ve ulaşım sorunlarını geride bırakacağını belirterek, Manisa'ya verilen hizmet sözünün yerine getirildiğini vurguladı: "Mahallemizin uzun süredir yaşadığı toz ve ulaşım sorunlarını geride bırakarak halkımıza daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuyoruz."

Esnafın görüşleri:

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Adil Beldek, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek parke taş ile asfalt arasındaki farkın açık olduğunu söyledi. Beldek, yağmur yağdığında parke taşlı yollarda yaşanan problemlere dikkat çekti ve yapılan yenilemenin mahalle görünümünü iyileştireceğini belirtti.

Bölgede 1968 yılından beri esnaflık yapan Nuri Tuyum ise önceki taş döşemeli yolun toz sorununa vurgu yaptı: "Altyapı çalışmaları uzun sürdü. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgeye geldi ve asfaltlama çalışmaları başladı. Artık daha rahat bir ulaşım imkânına sahip olacağız."

Esnaftan Ahmet Narçiçek, geçmişte yaşanan çökmeler ve altyapı sorunlarının sona erdirilmesinin beklendiğini, başkanların şikâyetleri dinleyip hızlı çözümler ürettiğini aktardı. Yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan Songül Pekbakan ise yağışlı havalarda parke taşlı yollarda meydana gelen çökmeler ve su birikintilerinin işlerini olumsuz etkilediğini, asfalt çalışmasının bölgeye olumlu katkı yapacağını ifade etti.

Yolun yenilenmesiyle birlikte hem ulaşım konforunda hem de esnafın günlük iş akışında iyileşme bekleniyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin toz, çökme ve su birikintisi sorunlarından büyük ölçüde kurtulması, mahalle sakinleri ve işletmeler için daha güvenli bir ulaşım imkanı sunması hedefleniyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR TOZ, ÇÖKMELER VE YAĞIŞLI HAVALARDA SU BİRİKİNTİLERİ NEDENİYLE SORUN YAŞANAN TÜRKMEN YOLU’NDA SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.