Alanyaspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sahada sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde devam etti. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, maç ritmini korumaya yönelik unsurlara odaklandı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koşu:

Seans, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların sahaya uygun form seviyesini muhafaza etmesi hedeflenirken, kondisyonu destekleyecek temel egzersizlere ağırlık verildi.

Takımın parçalı çalışma programı:

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’de görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışması gerçekleştirdi; teknik ekip bu bölümde taktik disiplin ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.