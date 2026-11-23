FIBA Avrupa yönetim kurulu Hamburg'da bir araya geldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, 2023-2027 çalışma döneminin 11'inci toplantısını Hamburg'da gerçekleştirdi. Toplantıya FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa başkanlık ederken, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak de hazır bulundu. Toplantıda 2027 yılında düzenlenecek altyapı turnuvalarının ev sahiplikleri, milli takım ve kulüp organizasyonları ile Avrupa basketboluna yönelik gelişim projeleri ve 2027 bütçesi ele alındı.

kararlar ve onaylanan ev sahiplikleri:

Yönetim kurulu, gelecek yaz düzenlenecek erkek ve kadın kategorilerindeki altyapı Avrupa şampiyonalarının büyük bölümünün ev sahiplerini onayladı. Toplantıda ayrıca FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, FIBA Kadınlar EuroBasket 2027 elemeleri ve 2029 ile ilgili ön eleme süreçlerine dair raporlar sunuldu ve değerlendirildi. Kulüp organizasyonlarına ilişkin mevcut durum raporları da yönetim kuruluna iletildi.

ulusal federasyonlar ve gelişim projeleri:

Toplantıda, Birleşik Krallık'ta yeni bir basketbol federasyonu kurulmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi; FIBA tarafından oluşturulan görev gücünün UK Sport ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde çalıştığı aktarıldı. Rusya ve Belarus takımlarının FIBA Avrupa organizasyonlarındaki mevcut statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, İsrail takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaya devam etmesine karar verildi.

Avrupa genelindeki gelişim programları kapsamında, hakemlerin spora kazandırılması, eğitilmesi ve görevlerini sürdürebilmeleri için destek sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı ve Hand Off adlı yeni Erasmus+ projesi için başvuru yapılması teklifi onaylandı.

2028–2029 altyapı programı ve kesin tarihler:

Yönetim kurulu ayrıca 2028 ve 2029 yıllarındaki bazı altyapı organizasyonlarının ev sahiplikleri konusunda erken dönem belirlemelerini kabul etti. Daha önce Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenmesi kararlaştırılan 2028 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nın 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceği teyit edildi.

Diğer onaylanan organizasyonlar arasında FIBA U16 Avrupa Şampiyonası (11-19 Ağustos 2028, Romanya/Oradea), FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Klasmanı (1-9 Temmuz 2028, Ermenistan/Erivan) ve FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası (5-13 Ağustos 2028, Romanya/Tulcea) yer aldı. Ayrıca 2029 FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın da Romanya/Tulcea'da düzenlenmesine karar verildi; bu organizasyonun tarihleri sonraki duyurularda açıklanacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması kararlaştırıldı.

2023-2027 GÖREV DÖNEMİNDEKİ 11’İNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİREN ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA) AVRUPA YÖNETİM KURULU, ALMANYA'DA BİR ARAYA GELDİ.