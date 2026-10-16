Hazırlık tamam: Erzurumspor eksiksiz Eyüpspor sınavına çıkıyor

Erzurumspor maç saatini bekliyor

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki son idman, saat 16.00'da yapıldı ve takım maç saatini beklemeye çekildi.

son idman:

Takımın mavi-beyazlı oyuncuları, Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi planlanan çalışma programını eksiksiz olarak tamamladı. Antrenmanda tempo ve taktik çalışmalara ağırlık verildi; teknik ekip son hazırlıkları gözden geçirdi.

ekip durumu ve hedef:

Erzurumspor FK kadrosunda maç öncesi eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Dadaşlar, Eyüpspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor ve bu hedef doğrultusunda sahaya çıkacak.

GURAM GİORBELİDZE