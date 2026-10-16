Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Hazırlık tamam: Erzurumspor eksiksiz Eyüpspor sınavına çıkıyor

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak Erzurumspor FK, Serkan Özbalta yönetiminde tamamlanan son idmanla eksiksiz sahaya çıkacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlık tamam: Erzurumspor eksiksiz Eyüpspor sınavına çıkıyor

Erzurumspor maç saatini bekliyor

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki son idman, saat 16.00'da yapıldı ve takım maç saatini beklemeye çekildi.

son idman:

Takımın mavi-beyazlı oyuncuları, Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi planlanan çalışma programını eksiksiz olarak tamamladı. Antrenmanda tempo ve taktik çalışmalara ağırlık verildi; teknik ekip son hazırlıkları gözden geçirdi.

ekip durumu ve hedef:

Erzurumspor FK kadrosunda maç öncesi eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Dadaşlar, Eyüpspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor ve bu hedef doğrultusunda sahaya çıkacak.

GURAM GİORBELİDZE

GURAM GİORBELİDZE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray'da değişim başladı: Pozzecco ile yollar ayrıldı
images

Kapadokya'da uluslararası dayanıklılık sınavı başladı: 78 ülkeden sporcular bölg...
images

Sezona açılış maçı: Gebze, Kahramanmaraş deplasmanında
images

Elazığspor'da kritik randevu: sakat oyuncularla Arnavutköy sınavı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı