Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı

Zigana'da beyaz mevsim başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve Tarihi İpek Yolu'nun en zorlu geçitlerinden kabul edilen 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı geçidi, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüsüne büründü. Etkili yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Kar yağışı ve ölçümler:

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle başlayan yağış, geçitte örtüyü oluşturdu. Kayak merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Kar artık yağdı. Yani Zigana yavaş yavaş beyaz gelinliğini giymeye başladı. Yarından itibaren daha kuvvetli bir yağış bekliyoruz. İnşallah o yağışlar da olursa sezonumuzu açmış, misafirlerimizi ağırlamaya devam etmiş olacağız." dedi.

Eroğlu, kar sezonuyla ilgili beklentilerini de paylaştı: "Yağan kar yağışı dolayısıyla Zigana’da kar sezonunun nisan ayının ortalarına kadar süreceğini tahmin ediyoruz."

Ziyaretçi ilgisi ve ulaşım:

Karın düşmesiyle birlikte bölge, doğaseverler ve turistlerle doldu. Eroğlu, "Zigana’da kar yağınca ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor. Bu da kar yağışında oluşan manzara, aktiviteler, havası, suyu, restoranları, yeme içmesi... Bir de insanların şehrin stresinden uzaklaşabileceği, doğayla baş başa kalabileceği bir yer olduğu için ziyaretçi sayımız bayağı artıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın rahat olduğunu belirten Eroğlu, "Şehir merkezinden yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Zigana’da olunabiliyor. Karayolları ekibimiz güzel çalışıyor. Yolda herhangi bir sorun yaşamadan çok rahat bir şekilde insanlar ulaşabiliyor." dedi. Ayrıca Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler arasında Bahreyn ağırlıklı turistlerin bulunduğunu ekledi.

Kar ve sisin zaman zaman birlikte etkili olduğunu, ziyaretçilerin manzara karşısında şaşırdığını anlatan Eroğlu, "Sis, kar karışık bir manzaramız var. Sis arada kapatıyor, insanlar nereye geldiğini şaşırıyor, göremiyor hiçbir yeri. Bir anda açılıyor ve Zigana Dağı’nın bütün manzarasını görebiliyorlar" diye konuştu.

Mısır’dan gelen Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Hasan Ali ise ilk kar deneyimini paylaşarak, "Mısır’dan geldim, Gümüşhane’de okuyorum. Kar yağdığını duyunca geldim, baktım. Manzaralar çok güzel bu arada ama hava çok soğuk. Çok beğendim. Öyle bir manzara bizde yok zaten. Mısır’da hep çöl ya; dağlar, yeşil şeyler var. Şimdi kar yağdı, bizde kar yağmıyor ya. Çok güzel geliyor bana, ilk defa görüyorum öyle bir şey. Bizim kralımız Muhammed Salah’ı da buraya davet ediyorum." dedi.

Böylece Zigana, sezonun ilk karıyla ziyaretçilere kışın ilk habercisini sunarken bölge turizmi ve kış sporları için umutlu sinyaller veriyor.

Zigana Dağı Geçidi beyaz örtüyle kaplandı: Sezonun ilk kar yağışı