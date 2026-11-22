Hizmetin kapsamı:

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Vefa Projesi kapsamında günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Uygulama ve işleyiş:

Projeyle ilgili açıklamada, hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatıldığı ve il ile ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Ekipler, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların evlerine giderek temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Hedef ve etkisi:

Çalışmaların amacı, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak olarak açıklandı. Yetkililer, hizmetlerle yaşlı ve engelli vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmelerinin ve yaşam kalitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

SİNOP'TA VEFA PROJESİ KAPSAMINDA 800 YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞA EV TEMİZLİĞİ VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNULUYOR.