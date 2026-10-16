Alaplı imam hatip lisesi köklerden geleceğe projesiyle Türkiye birincisi oldu

Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ulusal düzeyde başarı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eğitim veren Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başarılı Örnekler Sergisi'nde önemli bir başarı elde etti. Okulun hazırladığı Maarif Atölyeleri ile Köklerden Geleceğe: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Modeli adlı proje, Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim kategorisinde Türkiye birincisi seçildi.

projenin amacı ve yaklaşımı:

Proje, eğitimde yenilikçi ve disiplinler arası bir öğrenme modeli sunmayı hedefliyor. Amaç, öğrencilerin akademik gelişimini desteklerken millî ve manevi değerlerin köklerinden beslenmesini sağlamak ve farklı disiplinleri ortak bir öğrenme sürecinde birleştirmek olarak tanımlanıyor. Maarif Atölyeleri aracılığıyla bilgi, beceri ve değerlerin birlikte kazandırılması; bütüncül ve uygulamaya dayalı eğitim yaklaşımına vurgu yapılıyor.

ekibin değerlendirmesi ve teşekkürler:

Okul Müdürü Ersin Güler, elde edilen başarının hem okul hem de ilçe için gurur verici olduğunu belirtti. Güler, projenin eğitimde kaliteyi yükseltme ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleme kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başarıyı ekip çalışmasına bağlayan Güler, başta proje koordinatörü Hatice Danışman olmak üzere yönetici, öğretmen ve projeye katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Okul, bu başarıyı bir başlangıç olarak görüp örnek projeler üretmeye devam etme taahhüdünü yineledi ve "Köklerden geleceğe, değerlerden başarıya" sözleriyle hedeflerini özetledi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE EĞİTİM VEREN ALAPLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU, DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BAŞARILI ÖRNEKLER SERGİSİ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI PROJEYLE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.