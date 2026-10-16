Tarihin izinden Şırnaklı öğrenciler Malazgirt kampına uğurlandı

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında millî ve manevi değerleri yerinde idrak etmeleri amacıyla öğrencileri Malazgirt kampına coşkuyla uğurladı. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor ve gençlerin tarih bilinci ile kültürel farkındalık kazanmasını hedefliyor.

Kamp programı içeriği:

Kamp süresince öğrenciler, tarihi mekanları inceleme fırsatı bulacak; çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bilgi ve deneyimlerini artıracak. Programın uygulamalı yapısı sayesinde gençlerin akranlarıyla kaynaşarak değerler eğitimini pratiğe dökmeleri amaçlanıyor.

Eğitim müdürlüğünün mesajı:

Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kampın öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimine büyük katkı sunacağı vurgulanarak, "Öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayacak bu özel kamp programının son derece verimli geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimize ve rehber öğretmenlerimize hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerinde gözlem ve etkileşimle yürütülen bu tür çalışmaların gençlerin tarih algısını güçlendirmesi ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincini artırması bekleniyor. Kampın dönüşünde edinilen deneyimlerin eğitim süreçlerine yansıtılması planlanıyor.

ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, "ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM" (ÇEDES) PROJESİ KAPSAMINDA ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER, MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİ YERİNDE İDRAK ETMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN MALAZGİRT KAMPI’NA COŞKUYLA UĞURLANDI.