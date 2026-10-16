Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7192 +0,34%
Bist 11.746,23 -2,68%
Altın Gram 6.669,99 +0,65%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,03 +0,10%
--°

Cizre'de çocuklar gıdanın değerini öğreniyor

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde anaokulu çocuklarına sağlıklı beslenme, el yıkama ve gıda israfını önleme eğitimi verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre'de çocuklar gıdanın değerini öğreniyor

Cizre'de miniklere gıda ve beslenme eğitimi verildi:

ŞIRNAK (İHA) – Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında ilçe genelindeki anaokullarında bilinçlendirme etkinlikleri düzenledi. Program kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu ve Konak Anaokulunda bir araya gelen miniklere, yaş ve gelişim düzeylerine uygun anlatımlarla gıdanın önemi aktarıldı.

Uzman ekipler çocuklara taze meyve-sebze tüketiminin, süt ve süt ürünlerinin büyümedeki rolünün yanı sıra bol su içmenin faydalarını anlattı. Sunumlarda sağlığın temel taşlarından biri olarak kişisel temizliğe vurgu yapılarak, yemek öncesi ve sonrası el yıkama alışkanlığının önemi de işlendi.

israf bilinci oyun ve örneklerle öğretiliyor:

Etkinliklerde israf konusu çocukların anlayacağı sade ve eğlenceli bir dille işlendi. Miniklere tabaklara sadece yenebilecek kadar yemek almaları gerektiği, yiyeceklerin çöpe atılmaması ve ekmek ile diğer gıda maddelerinin tasarruflu kullanılması gibi pratik öneriler sunuldu.

Sunumlarda yapılan uygulamalı gösterimler ve kısa etkinliklerle çocukların dikkatinin çekilmesi hedeflendi; amaç, günlük alışkanlıklarda küçük değişikliklerle israfın azaltılabileceğini somutlaştırmaktı.

erken bilinç, sürdürülebilir davranış hedefi:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerle çocuklarda erken yaşta gıda bilinci oluşturmayı, gıdanın değerini öğretmeyi ve israfın önüne geçerek daha duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Eğitimlerin düzenli tekrarı ve okul-aile iş birliğiyle mesajların kalıcılığının sağlanması planlanıyor.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, &quot;16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ&quot; DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDEKİ...

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, "16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ" DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ANAOKULLARINDA DÜZENLENEN EĞİTİMLERLE, MİNİKLERE HEM SAĞLIKLI BESLENMENİN SIRLARI ÖĞRETİLDİ HEM DE GIDA İSRAFINA KARŞI FARKINDALIK KAZANDIRILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okulda uygulanan tatbikatla öğrencilere afet bilinci kazandırıldı
images

Kahta'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor
images

Mesleki eğitimde değer ve gayret vurgusu: Mustafa Yılmaz Tavşanlı'da okulla bulu...
images

Okul koridorlarında hazırlık: lise öğrencilerine kapsamlı afet farkındalığı eğit...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı