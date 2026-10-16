Cizre'de çocuklar gıdanın değerini öğreniyor

Cizre'de miniklere gıda ve beslenme eğitimi verildi:

ŞIRNAK (İHA) – Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında ilçe genelindeki anaokullarında bilinçlendirme etkinlikleri düzenledi. Program kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu ve Konak Anaokulunda bir araya gelen miniklere, yaş ve gelişim düzeylerine uygun anlatımlarla gıdanın önemi aktarıldı.

Uzman ekipler çocuklara taze meyve-sebze tüketiminin, süt ve süt ürünlerinin büyümedeki rolünün yanı sıra bol su içmenin faydalarını anlattı. Sunumlarda sağlığın temel taşlarından biri olarak kişisel temizliğe vurgu yapılarak, yemek öncesi ve sonrası el yıkama alışkanlığının önemi de işlendi.

israf bilinci oyun ve örneklerle öğretiliyor:

Etkinliklerde israf konusu çocukların anlayacağı sade ve eğlenceli bir dille işlendi. Miniklere tabaklara sadece yenebilecek kadar yemek almaları gerektiği, yiyeceklerin çöpe atılmaması ve ekmek ile diğer gıda maddelerinin tasarruflu kullanılması gibi pratik öneriler sunuldu.

Sunumlarda yapılan uygulamalı gösterimler ve kısa etkinliklerle çocukların dikkatinin çekilmesi hedeflendi; amaç, günlük alışkanlıklarda küçük değişikliklerle israfın azaltılabileceğini somutlaştırmaktı.

erken bilinç, sürdürülebilir davranış hedefi:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerle çocuklarda erken yaşta gıda bilinci oluşturmayı, gıdanın değerini öğretmeyi ve israfın önüne geçerek daha duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Eğitimlerin düzenli tekrarı ve okul-aile iş birliğiyle mesajların kalıcılığının sağlanması planlanıyor.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, "16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ" DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ANAOKULLARINDA DÜZENLENEN EĞİTİMLERLE, MİNİKLERE HEM SAĞLIKLI BESLENMENİN SIRLARI ÖĞRETİLDİ HEM DE GIDA İSRAFINA KARŞI FARKINDALIK KAZANDIRILDI.