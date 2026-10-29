Malatya için 30 ekimde kuvvetli sağanak uyarısı

Malatya genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günü saat 00.00 ile 18.00 saatleri arasında Malatya genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Ne zaman ve hangi riskler var:

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Ayrıca, yağış kaynaklı ulaşım aksamaları ve hortum riski konusunda da tedbirli olunması istendi.

Vatandaşlar ve yetkililer için öneriler:

Yetkililer, riskli bölgelerde ikamet edenlerin ve sürücülerin tedbir almasını, dere yatakları ve su birikintilerinin bulunduğu alanlara girilmemesini önerdi. Ayrıca, ani su taşkınlarına karşı araçların yüksek alanlarda park edilmesi ve gerekli görüldüğünde yetkililerin uyarılarına uyulması gerektiği belirtildi.

Haberin gelişmeleriyle ilgili yeni değerlendirmeler Meteoroloji tarafından paylaşılacaktır; vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

MALATYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI