Cumhuriyet bayramında İstanbul'da yolların sessizliği

Cumhuriyet bayramı trafiği görünümü:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde İstanbul trafiğinde belirgin bir azalma kaydedildi. Günün yoğunluğunun normalde yüksek olduğu koridorlarda bile araç sayısında gözle görülür düşüş yaşandı.

veriler ve oranlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB CepTrafik verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü. Bölgesel dağılımda Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 33, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

havadan görüntüler ve öne çıkan yollar:

Normal günlerde en yoğun trafiğe sahip olan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere ana arterler tatil nedeniyle büyük ölçüde boş kaldı. Boş kalan yolların görüntüleri havadan kaydedildi ve sokakların olağan günlere kıyasla sessiz olduğu görüldü.

Resmi tatilin etkisiyle gözlenen bu düşüş, şehir içi akışın geçici olarak rahatlamasına işaret ediyor; ulaşım verileri gün içindeki dalgalanmaları detaylı şekilde yansıttı.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI. TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 29 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, BOŞ KALAN YOLLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.