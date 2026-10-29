Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Orhaneli'ye giden doğaseverler, yağışların ardından yeni sezonun ilk melki mantarlarını topladı; uzmanlar zehirli türlere dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Orhaneli dağlarında erken sezon:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir grup doğasever, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanlara giderek yeni sezonun melki (kanlıca) mantarlarını toplamaya başladı. Sonbahar yağışlarıyla birlikte alanda erken görülen üretim, mantar arayanları sevindirdi.

Gençlerden oluşan arkadaş grupları, hem temiz hava almak hem de sezonun ilk ürünlerini toplamanın heyecanını yaşadı. Bölgeye yönelenlerin ortak gözlemi, bu yıl yağışların melki bereketini erkenden başlattığı yönünde oldu.

Toplama ve güvenlik uyarısı:

Kadir Durmuş arkadaşlarıyla çıktıkları bir yürüyüşü anlatarak, yeni sezonun ilk melkilerini topladıklarını; ormanda hem temiz hava aldıklarını hem de mantar bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Katılımcılar, doğada geçirilen zamanın sosyal ve psikolojik faydalarına da vurgu yaptı.

Öte yandan, bölgede mantar toplama sürerken uzmanlar ve tecrübeli toplayıcılar, vatandaşları zehirli türlerle karışabilecek mantarlara karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, tanımadıkları mantarları tüketmemeleri ve gerektiğinde deneyimli kişilerden veya yetkili kaynaklardan teyit almaları gerektiğini belirtiyor.

SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN ORHANELİ DAĞLARINDAKİ ORMANLIK ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN MELKİ...

SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN ORHANELİ DAĞLARINDAKİ ORMANLIK ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN MELKİ MANTARI, BÖLGEYE GİDEN DOĞASEVERLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı
images

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı
images

Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı
images

Turgutlu'da Türkmen Yolu sıcak asfaltla esnafa rahatlık getiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek