Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Orhaneli dağlarında erken sezon:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir grup doğasever, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanlara giderek yeni sezonun melki (kanlıca) mantarlarını toplamaya başladı. Sonbahar yağışlarıyla birlikte alanda erken görülen üretim, mantar arayanları sevindirdi.

Gençlerden oluşan arkadaş grupları, hem temiz hava almak hem de sezonun ilk ürünlerini toplamanın heyecanını yaşadı. Bölgeye yönelenlerin ortak gözlemi, bu yıl yağışların melki bereketini erkenden başlattığı yönünde oldu.

Toplama ve güvenlik uyarısı:

Kadir Durmuş arkadaşlarıyla çıktıkları bir yürüyüşü anlatarak, yeni sezonun ilk melkilerini topladıklarını; ormanda hem temiz hava aldıklarını hem de mantar bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Katılımcılar, doğada geçirilen zamanın sosyal ve psikolojik faydalarına da vurgu yaptı.

Öte yandan, bölgede mantar toplama sürerken uzmanlar ve tecrübeli toplayıcılar, vatandaşları zehirli türlerle karışabilecek mantarlara karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, tanımadıkları mantarları tüketmemeleri ve gerektiğinde deneyimli kişilerden veya yetkili kaynaklardan teyit almaları gerektiğini belirtiyor.

SONBAHAR YAĞIŞLARININ ARDINDAN ORHANELİ DAĞLARINDAKİ ORMANLIK ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN MELKİ MANTARI, BÖLGEYE GİDEN DOĞASEVERLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.