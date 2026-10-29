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Alaplı'da dağlık alanda yakalanan araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu bulundu, 5 kişi adli kontrolle serbest

Alaplı'da jandarmanın dur ihtarına uymayan araç durduruldu; araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaplı'da dağlık alanda yakalanan araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu bulundu, 5 kişi adli kontrolle serbest

olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kocaman köyü yolu üzerinde jandarma ekipleri kontrol amacıyla bir aracı durdurmak istedi. İddialara göre sürücü dur ihtarına uymayarak bölgedeki dağlık alana doğru yöneldi ve ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre süren takip sonucunda araç bulundu ve içinde bulunan kişiler gözaltına alındı.

arama bulguları:

Yapılan aramada araçta değerlendirilmeye göre yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerinde yapılan ilk işlemler sonrası şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

adli süreç ve soruşturma:

Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay kapsamında herhangi bir tutuklama kararı verilmediği, adli soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin takibi ve ele geçirilen maddeler soruşturmanın önemli parçalarını oluşturuyor.

Olayla ilgili ifadeler, delil değerlendirmeleri ve yürütülecek adli işlemler ilerleyen günlerde soruşturma makamlarınca sonuçlandırılacak ve kamuoyuna bilgi verilecektir.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMADIĞI ÖNE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI. ARAÇTA YAKLAŞIK 20 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLİRKEN, ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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