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Konya'da taşıma asansörü kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Meram'da yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu'na dönen taşıma asansörü kamyonu çarptı; kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:12

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 15:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da taşıma asansörü kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya'da taşıma asansörü kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.D. idaresindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu dönme manevrası sırasında kadına çarptı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, çarpmanın ardından Ayşe Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki görgü ve araç pozisyonu tespitlerine göre çarpmanın dönüş manevrası sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Mağdurun durumu ve soruşturma:

Yetkililer, hayatını kaybeden kadının alzheimer hastası olduğunu aktardı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı ve tahkikat sürüyor.

KONYA’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI KADINA NAKLİYE KAMYONU ÇARPTI. KAZADA YAŞLI KADIN...

KONYA’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI KADINA NAKLİYE KAMYONU ÇARPTI. KAZADA YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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