Ani manevra kamyonu devirdi, cami duvarı hedef oldu

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kamyon devrildi

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki caminin duvarına çarptı. Olayın, yol üzerindeki araç trafiğini etkilediği ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, kazaya orta şeritte seyir halinde olan bir otomobilin, sağ şeritte ilerleyen kamyonun önüne ani manevra yapması yol açtı. Bu manevra sonrası kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yan yatarak caminin duvarına çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonun sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş biçimi kayıt altına alındı.

Olayın ayrıntıları, araçların şerit kullanımı ve ani manevraların trafik güvenliği üzerindeki etkisi bağlamında yetkililerce değerlendiriliyor. Soruşturma tamamlanana kadar yol güvenliği ve olay yerinin durumu polis raporlarıyla netleşecek.

KAHRAMANMARAŞ-KAYSERİ KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN YAN YATARAK CAMİ DUVARINA ÇARPMASI SONUCU TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTIĞI ÖĞRENİLDİ.