Kayseri şeker mahallesinde silahlı çatışma: üç kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgaya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttü. Olay yerinde ve çevresinde yapılan operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı.

olay ve müdahale:

Çalışmayı yürüten birim, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olarak kaydedildi. Operasyonda ele geçirilen suç aletleri arasında ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca bulundu; bu silahlarla ilgili inceleme başlatıldı.

şüphelilerin durumu:

Yakalanan şahıslardan M.D. (27), S.T. (30) ve E.H.D. (30), adli mercilere çıkarılmalarının ardından kasten yaralama suçundan tutuklandı. Diğer iki kişi olan S.Ç. (19) ile H.Ö. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren birimler, silahların temin ve kullanım yolları ile kavgaya karışanların olası diğer bağlantılarını araştırıyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gerektiğinde ek adli işlem uygulanacağını bildirdi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.